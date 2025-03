Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Unbekannte entwenden Schmuck

Kirchlengern (ots)

(jd) Zwischen 19.34 und 19.54 Uhr drangen zwei bisher unbekannte Täter am Mittwochabend (5.3.) in ein Einfamilienhaus am Hagedorner Kirchweg ein. Die kurze Abwesenheit der Eigentümer reichte den Unbekannten, um die Scheibe eines Fensters im Erdgeschoss einzuschlagen und so durch das Fenster ins Haus zu gelangen. Hier durchwühlten sie in verschiedenen Räumen Schränke und Schubladen, ehe sie flüchteten. Nach einer ersten Durchsicht durch die Hauseigentümer wurde Schmuck entwendet, die Aufstellung von weiterem möglichen Diebesgut dauert noch an. Nach einer ersten Auswertung von Videomaterial aus einer Überwachungskamera sind die unbekannten Männer etwa 30 bis 35 Jahre alt und 180cm groß. Sie trugen beide eine helle Kopfbedeckung, helle Oberbekleidung und dunkle Hosen. Zeugen, die am gestrigen Abend im Bereich des Hagedorner Kirchwegs etwas Auffälliges beobachtet haben oder Angaben zu den beiden unbekannten Männern machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 mit der Polizei Herford in Verbindung zu setzen.

