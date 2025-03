Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Raubüberfall auf Juweliergeschäft - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Enger (ots)

(hd) Am heutigen Tage (Mittwoch, 05.03.2025) betrat ein maskierter Mann um 11:55 Uhr ein am Kirchplatz in Enger gelegenes Juweliergeschäft. Unter Vorhalt einer Waffe forderte er vom Verkaufspersonal die Herausgabe von Schmuckstücken. Da die Verkäuferin dieser Aufforderung nicht unmittelbar nachkommen konnte, verließ der Täter das Ladenlokal fluchtartig ohne Beute. Die Polizei leitete sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Um 12:20 Uhr stellten Polizeibeamte unweit des Tatorts eine verdächtige Person fest, auf die die vorliegende Täterbeschreibung zutraf. Der Verdächtige wurde überprüft. Es konnte unmittelbar eine Waffe aufgefunden werden, bei der es sich nach erster Einschätzung um eine Schreckschusspistole handeln könnte. Eine waffentechnische Überprüfung steht derzeit noch aus. Der dringend tatverdächtige 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Mögliche Tatzeugen werden gebeten, sich mit den Ermittlern unter Tel. 05221 / 888-0 in Verbindung zu setzen.

