POL-HF: Versuchter Autodiebstahl - Polizei nimmt Tatverdächtigen in Gewahrsam

Bünde (ots)

(jd) Am Samstag (1.3.) ging ein bis dahin Unbekannter gegen 21.15 Uhr einen Mazda auf dem Gelände eines Autohauses an der Blankensteinstraße an. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten den genannten Pkw auf einem nahegelegenen Grünstreifen fest. Im Fahrzeug befand sich ein Mann, der Werkzeuge zum Öffnen und Überbrücken eines Fahrzeugs bei sich trug. Bei ihm handelt es sich um einen 45-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Eine Überprüfung des Mannes in den polizeilichen Systemen ergab, dass er bereits mehrfach in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten ist. Der 48-Jährige wurde dem Herforder Gewahrsam zugeführt. Da Haftgründe gegen ihn vorlagen, wurde er einem Richter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

