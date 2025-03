Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Unbekannte versuchen, Altfett zu entwenden

Löhne (ots)

(jd) Die Mitarbeiter eines Schnellrestaurants an der Ringstraße bemerkten am Samstag (1.3.), um 6.18 Uhr beim Verlassen des Geländes einen geöffneten Zaun: Hinter den beiden gewaltsam angegangenen Zaunelementen sahen sie dann einen weißen Transporter, an dem sich zwei Männer befanden. Neben dem Fahrzeug befanden sich zwei Altfettmülltonnen, die zu dem Schnellrestaurant gehören. Die Mitarbeiter sprachen die ihnen unbekannten, etwa 40 Jahre alten Männer daraufhin an. Ohne das Diebesgut zu verladen, stiegen diese umgehend in den Transporter und flüchteten vom Gelände in Richtung Autobahn. Dabei touchierten sie das Fahrzeug eines Mitarbeiters, sodass ein Sachschaden entstand. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten eine Nahbereichsfahndung ein, die jedoch negativ verlief. Die Ermittlungen an der Halteranschrift des Transporters dauern an. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall am Samstagmorgen machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 bei der Polizei Herford zu melden.

