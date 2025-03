Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall beim Abbiegen - Zwei Personen verletzt

Bünde (ots)

(jd) Am Montag (3.3.) fuhr ein 74-jähriger Mann aus Melle mit seinem Opel auf der Holzhauser Straße in Richtung Hansastraße. Der Mann beabsichtigte, nach links auf die Hansastraße abzubiegen und ließ zunächst an der Einmündung den kreuzenden Verkehr passieren. Zeitgleich fuhr ein 43-jähriger Mann aus Damme mit seinem Motorrad auf der Hansastraße in Richtung Rödinghausen. Als sich das Motorrad auf Höhe der Holzhauser Straße befand, bog der 74-Jährige in die Hansastraße ab und es kam zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Dieser schleuderte, ebenso wie seine 52-jährige Sozia aus Preußisch Oldendorf, auf die Fahrbahn. Der Mann wurde leicht, die Frau schwer verletzt. Beide wurden mittels eines Rettungswagens in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 7.500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell