Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Büroräume - Unbekannte gehen Tresor an

Löhne (ots)

(jd) Ein Mitarbeiter bemerkte am Montagmorgen (3.3.) einen Einbruch in Büroräumlichkeiten am Eschweg. Dort gingen der oder die unbekannten Täter im Verlauf des Wochenendes gewaltsam einen Tresor an, der sich in einem der Büros befindet. Mittels eines Werkzeugs gelang es den Tatverdächtigen, den Tresor gewaltsam zu öffnen und Bargeld daraus zu entwenden. Wie genau es den Unbekannten gelang, das Gebäude zu betreten, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Daher werden mögliche Zeugen gebeten, die zwischen Freitag, 15.00 Uhr und Montag, 5.30 Uhr etwas Auffälliges gesehen haben, Hinweise unter 05221/8880 an die Polizei Herford zu übermitteln.

