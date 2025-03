Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Falsche Polizisten erfolgreich - Herforder wird Opfer von Betrug

Herford (ots)

(jd) Mit der Betrugsmasche "Falsche Polizisten" waren unbekannte Täter am vergangenen Wochenende bei einem Senior in Herford erfolgreich. Der Mann erhielt am Montag (3.3.), gegen 13.30 Uhr einen Anruf von einer ihm unbekannten Person, die sich als Polizeibeamter ausgab. Der angebliche Polizist gab Hinweise zu Einbrüchen in der Nachbarschaft und der damit verbundenen Möglichkeit, dass auch der Senior Opfer von einem Einbruch werden könnte. Im weiteren Verlauf des Gesprächs erfragte der Unbekannte, ob der Senior Bargeldbestände oder sonstige Wertgegenstände in seinem Zuhause verwahrt. Da der Herforder dies bejahte, riet ihm der angebliche Polizist, das Bargeld zur Sicherheit der Polizei zu übergeben. Der Mann aus Herford folgte sodann den Anweisungen des Polizisten und deponierte das Bargeld in fünfstelliger Höhe vor der Haustür in einem Umschlag, wo es gegen 16.00 Uhr abgeholt wurde. Erst später fiel der Betrug auf und der Herforder erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei Herford rät in diesem Zusammenhang nochmals ganz dringend: - Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten. - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. - Ziehen Sie immer eine Vertrauensperson hinzu. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten. - Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell