POL-HF: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Gullydeckel aus Verankerungen gehoben

Löhne (ots) - (jd) Ein Mitarbeiter bemerkte am Montagmorgen (3.3.) einen Einbruch in Büroräumlichkeiten am Eschweg. Dort gingen der oder die unbekannten Täter im Verlauf des Wochenendes gewaltsam einen Tresor an, der sich in einem der Büros befindet. Mittels eines Werkzeugs gelang es den Tatverdächtigen, den Tresor gewaltsam zu öffnen und Bargeld daraus zu entwenden. Wie genau es den Unbekannten gelang, das ...

