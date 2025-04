Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Rohbau

Marienheide (ots)

Zwischen 17 Uhr am Samstag (5. April) und 12 Uhr am Sonntag sind Unbekannte in den Rohbau eines Mehrfamilienhauses in der Klosterstraße eingebrochen. Die Unbekannten beschädigten eine Terrassentür und entkamen mit einem Rasentrimmer, einem Laubbläser sowie einem Schlüsselbund. Hinweise nimmt Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell