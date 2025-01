Polizei Hamburg

POL-HH: 250122-1. Zwei Festnahmen nach Kontoeröffnungsbetrug in Hamburg-Billstedt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 21.01.2025, 13:15 Uhr

Tatort: Hamburg-Billstedt, Möllner Landstraße

Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Billstedt (PK 42) haben gestern Mittag zwei Männer vorläufig festgenommen, welche zuvor versucht haben, ein Konto unter Vorgabe falscher Identitäten bei einer Bank zu eröffnen. Das Landeskriminalamt für Betrugsdelikte (LKA 1B) führt die Ermittlungen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen gaben die Männer in einer Bankfiliale an, ein Konto eröffnen zu wollen und legten dafür einen französischen Reisepass vor. Der aufmerksame Bankmitarbeiter stellte dabei jedoch mehrere Fälschungsmerkmale an dem Dokument fest und verständigte daraufhin die Polizei.

Die alarmierte Funkstreifenwagenbesatzung traf einen der Tatverdächtigen noch in der Filiale an und nahm diesen vorläufig fest. Sein Komplize konnte zunächst flüchten. Ein sich in der Nähe im Dienst befindender Stadtteilpolizist erkannte den flüchtigen Mann und nahm diesen mit Unterstützung einer weiteren Funkstreifenwagenbesatzung ebenfalls vorläufig fest.

Bei der Durchsuchung der mutmaßlichen Betrüger sowie deren in der Nähe geparkten Autos fanden die Polizeikräfte mehr als ein Dutzend Bankkarten auf, welche auf unterschiedliche Personen ausgestellt waren. Es besteht der Verdacht, dass auch diese Karten durch eine Kontoeröffnung unter Vorgabe falscher Identitäten erlangt wurden. Darüber hinaus stellten sie weitere augenscheinlich verfälschte Pässe und mehrere hundert Euro Bargeld als Beweismittel sicher.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 46-jährigen Ghanaer und einen mutmaßlich weiteren ghanaischen Staatsangehörigen, dessen Identität bei Fertigung der Pressemitteilung noch nicht eindeutig feststand. Beide Männer sind nach erkennungsdienstlicher Behandlung dem Untersuchungsgefängnis zugeführt worden. Hier müssen sie sich im Laufe des Tages vor einem Haftrichter verantworten.

Die Ermittlungen dauern an.

Wen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell