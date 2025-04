Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250408-4: Öffentlichkeitsfahndung nach schwerer sexueller Nötigung

Frechen (ots)

Frau bedängt und angefasst

Mit Lichtbildern fahndet die Polizei Rhein-Erft-Kreis derzeit nach einem Unbekannten, der eine Frau (49) in Frechen zwischen Oktober 2024 und März 2025 zweimal bedrängt haben soll. Ein Zusammenhang zwischen beiden Taten kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Der Unbekannte soll etwa 170 bis 180 Zentimeter groß gewesen und mit einem hellblauen Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein. Er habe eine dunkle Brille und einen Bart getragen.

Ein Phantombild des Mannes ist im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/164900. Hinweise zum Tatverdächtigen nehmen die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 11 unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

An einem Montagmorgen (28. Oktober 2024) soll sich der Gesuchte der 49-Jährigen gegen 6.45 Uhr im Bereich von Burgstraße und der Straße "Im Klarenpesch" genähert haben. Nachdem er sie auf unsittliche Art und Weise berührt habe, sei er in unbekannte Richtung geflüchtet. An einem Dienstag (18. März) soll die Geschädigte gegen 6.30 Uhr auf der Dr.-Schultz-Straße aus Richtung der Straße "Neuer Weg" in Richtung Burgstraße gefahren sein. Verkehrsbedingt habe sie an einer Ampel gewartet. Ein Unbekannter habe sich auf dem rechtsseitigen Gehweg befunden und mehrfach versucht, die verriegelte Beifahrertür ihres Autos zu öffnen. Als die Ampel grün zeigte, sei die 49-Jährige davongefahren. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell