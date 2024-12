Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme am Hauptbahnhof

Freiburg (ots)

Ein, wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls, gesuchter 25-Jährige wurde am Freiburger Hauptbahnhof durch Einsatzkräfte der Bundespolizei festgenommen.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den rumänischen Staatsangehörigen am Donnerstagmittag (12.12.24) in der Haupthalle des Freiburger Hauptbahnhofs. Bei der Überprüfung des 25-Jährigen wurden drei Ausschreibungen festgestellt. Wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls war der Mann zu einer Geldstrafe verurteilt worden, welche er nur in Teilen bezahlt hat, weshalb der Restbetrag in Höhe von 2070 Euro zur Vollstreckung ausgeschrieben war. Zudem bestanden zwei Aufenthaltsermittlungen durch Justizbehörden wegen Bandendiebstahl und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Da der 25-Jährige die geforderte Geldstrafe nicht aufbringen konnte wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und zur Verbüßung der 69-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

