Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme zur Auslieferung

Weil am Rhein (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei nehmen bei der Einreise nach Deutschland einen 25-Jährigen fest, der von Frankreich zum Zweck der Auslieferung gesucht wurde. Bis zur abschließenden Prüfung der Auslieferung sitzt der Mann nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den französischen Staatsangehörigen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (12.12.24) am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Die Überprüfung des Mannes, der angab auf dem Weg zu seinem Wohnort in Nordrhein-Westfalen zu sein, ergab eine Fahndung zur Festnahme zum Zwecke der Auslieferung. Durch die französischen Behörden wird der 25-Jährige zur Vollstreckung einer Haftstrafe wegen Freiheitsberaubung und Raub gesucht. Der Gesuchte wurde vor Ort durch die Bundespolizei vorläufig festgenommen. Nach der Prüfung des Auslieferungsersuchens durch das Amtsgericht wurde der 25-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

