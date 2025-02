POL-KLE: Kleve - Einbruch in Einfamilienhaus: Unbekannte weibliche Person wird videografiert

Goch (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Dienstag, 20:00 Uhr, und Mittwoch (5. Februar 2025), 08:45 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Kalkarer Straße eingebrochen, das derzeit umgebaut wird und leer steht. Sie entwendeten zwei Kreissägen und flüchteten anschließend mit der Tatbeute in unbekannte Richtung. Die Kripo Goch erbittet Zeugenhinweise zu ...

mehr