Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Gefälschte Geldforderungen per Post erhalten

Polizei rät: Nicht zahlen!

Kreis Kleve (ots)

Vermehrt erhielten Bürgerinnen und Bürgern im Kreis Kleve in den letzten Tagen per Post Schreiben eines Inkasso-Dienstes aus Hamburg. Darin werden die Empfänger aufgefordert, ausstehende Forderungen bis zu einem bestimmten Datum zu begleichen. Druck wird aufgebaut ("Danach übergeben wir den Fall unserem Anwalt- dies erhöht Ihre Kosten erheblich!"), gleichzeitig aber auch Entgegenkommen signalisiert (" Zahlen Sie innerhalb 48 Stunden und wir erlassen Ihnen 10,00 EUR an Mahngebühren und Verzugszinsen!". In Hamburg gibt es tatsächlich ein Inkassounternehmen gleichen Namens. Von dort wurde auf Anfrage mitgeteilt, dass es sich bei diesen Schreiben um sogenannte "Fake"-Schreiben handelt, also gefälschte Forderungen, die nicht von dem Unternehmen stammen. Es sollte auf keinen Fall bezahlt werden! Sollten Zweifel bestehen, weil man möglicherweise nicht ausschließen kann, dass offene Forderungen bestehen, kann man sich bei der Firma in Hamburg melden und dort abklären lassen, was es mit der Forderung tatsächlich auf sich hat. Dafür sollten auf keinen Fall die auf dem Schreiben angegebenen Kontaktdaten genutzt werden, eine kurze Internet-Suche führt zu den richtigen Daten der Firma.(sp)

