Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Einbruch in Wohnhaus

Schmuck gestohlen

Straelen-Herongen (ots)

Am Mittwochabend (5. Februar 2025) zwischen 17:00 und 20:00 Uhr sind unbekannte Täter durch ein aufgehebeltes Fenster in ein Wohnhaus an der Pastor-Hahnen-Straße eingedrungen. Offenbar kletterten sie auf das Dach der angrenzenden Garage, um an das Fenster im Obergeschoss zu gelangen. Die Täter durchsuchten anschließend mehrere Räume im Haus und entwendeten Schmuckstücke sowie eine Armbanduhr. Danach flüchteten sie. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell