Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Zeugen nach tätlichem Angriff in der Sophie-La-Roche-Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar ermittelt gegen einen noch unbekannten Mann wegen eines Falls der gefährlichen Körperverletzung, der sich bereits am Sonntagabend (20.10.2024) gegen 18:30 Uhr in der Sophie-La-Roche-Straße in Bönnigheim ereignet hat. Ein 19-Jähriger traf sich dort im Bereich eines Spielplatzes mit einer gleichaltrigen Frau, um sich mit dieser auszusprechen. Plötzlich kam ein noch unbekannter Mann auf den 19-Jährigen zugerannt und nahm sein Opfer in einen Würgegriff. Als der 19-Jährige zu Boden ging, wurde er von dem Unbekannten ins Gesicht geschlagen und angespuckt. Ein unbekannter Zeuge war offenbar auf das Geschehen aufmerksam geworden, hielt mit seinem Auto an und sprach die Beteiligten an, ob er helfen könne. Nachdem der Angreifer sowie die 19-jährige Frau ihm jedoch versicherten, dass alles in Ordnung sei, fuhr er weiter. Der Unbekannte bedrohte sein Opfer noch mit dem Tode und verließ den Tatort schließlich wieder. Eine Beschreibung des Tatverdächtigen liegt nicht vor, es soll sich aber um einen jungen Mann gehandelt haben. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall und insbesondere den unbekannten Mann, der die Auseinandersetzung offenbar beobachtet und mit seinem Fahrzeug angehalten hatte. Hinweise werden unter Tel. 07143 89106-0 oder per Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell