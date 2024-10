Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: 21-Jähriger von unbekannten Angreifern verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 21-Jähriger war am Montagabend (21.10.2024) gegen 20:30 Uhr zu Fuß in der Gerberstraße in Schwieberdingen unterwegs. Ihm kamen zwei noch unbekannte Männer entgegen, von denen einer den 21-Jährigen zunächst grundlos anrempelte und ihm anschließend mit der Faust ins Gesicht schlug. In die daraus entstehende Auseinandersetzung mischte sich auch der zweite Unbekannte ein, so dass die Angreifer gemeinschaftlich auf ihr Opfer einschlugen. Nachdem der 21-Jährige zu Boden ging, flüchteten die Unbekannten in Richtung der Stuttgarter Straße. Der 21-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Der Unbekannte, der den 21-Jährigen zunächst angerempelt und geschlagen hatte, wird als etwa 180 cm groß und von sportlicher Statur beschrieben. Er soll einen dunklen Kinnbart ("Ziegenbart") gehabt haben und mit schwarzer Jeans und schwarzen Sportschuhen bekleidet gewesen sein. Zudem soll er eine dunkle Kappe getragen und eine Umhängetasche eines namhaften italienischen Modeunternehmens mitgeführt haben. Vom zweiten Angreifer ist lediglich bekannt, dass er eine schwarze Sporthose mit weißen Streifen an der Seite sowie schwarze Turnschuhe getragen haben soll. Der Polizeiposten Schwieberdingen hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 07150 383753-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

