Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Unbekannter entblößt sich - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen und mögliche weitere Geschädigte sucht die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, nachdem am Dienstag (22.10.2024) zwischen 19:30 Uhr und 20:00 Uhr ein Exhibitionist auf einem Fuß- und Radweg zwischen der Hülbenstraße und der Böblinger Straße in Holzgerlingen unterwegs war. Eine 87-Jährige befuhr mit ihrem Krankenfahrtsuhl den Verbindungsweg, als ein noch unbekannter Mann an sie herantrat und sie zunächst in ein Gespräch verwickelte. Nach dem Gespräch entblößte der Täter plötzlich sein Geschlechtsteil und manipulierte an diesem herum. Zudem streckte er seine Arme nach der Seniorin aus. Diese fuhr daraufhin schnell davon und erstattete wenig später Anzeige bei der Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung mehrerer Streifenwagenbesatzungen erbrachte keine Hinweise auf den Verdächtigen. Zu diesem ist lediglich bekannt, dass er kräftig gebaut und dunkel bekleidet gewesen sein soll. Die Kriminalpolizeidirektion Ludwigsburg nimmt Hinweise unter Tel. 0800 1100225 oder E-Mail hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell