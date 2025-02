POL-KLE: Kreis Kleve - "Keine Likes für Lügen!": Telefonhotline der KPB Kleve zum "Safer Internet Day"

Rheurdt-Schaephuysen (ots) - Am Donnerstag (30. Januar 2025) in der Zeit zwischen 12:15 und 13:45 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer auf der Rheurdter Straße einen roten Fiat 500 beschädigt, der auf einer Parkfläche am Straßenrand abgestellt war. Es entstand ein Schaden am linken Außenspiegel des Fiat. Am Unfallort blieb ein silberfarbenes Spiegelgehäuse eines VW ...

mehr