LPI-J: Einbruchsverdacht

Jena (ots) - Am Sonntagmorgen in der Zeit zwischen 03:30 und 04:00 Uhr warfen bislang unbekannte Täter einen Böller in einen Briefkasten in der Ziegenhainer Straße. Die beiden Täter konnten flüchten, hinterließen jedoch persönliche Spuren, die derzeit von der Polizei ausgewertet werden. Am Briefkasten entstand ein Schaden von circa 100 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

