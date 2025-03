Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: E-Bike aus Keller gestohlen - Zeugen gesucht

Saalfeld (ots)

Am Freitag, den 14.03.2025 in der Zeit von 18.00-20.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere Täter ein E-Bike aus einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Reitplatz" in Saalfeld. Bei dem gestohlenen E-Bike handelt es sich um ein schwarzes Pedelec des Herstellers Trek (Modell: Rail7). Nun sucht die Polizei Zeugen. Wenn Sie Hinweise zu dem Diebstahl geben können, wenden Sie sich bitte unter Nennung der Vorgangsnummer 0067981 an die Saalfelder Polizei (Tel.: 03671 560)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell