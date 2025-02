FW Witten: Schulbus fängt Feuer

Feuerwehr Witten

Heute gegen 09:55 Uhr wurde der Feuerwehr Witten ein Brand eines Schulbusses am Schneer Weg in Höhe des Ifteweges gemeldet. Die ersten Kräfte vor Ort stellten fest, dass der Bus tatsächlich im Heckbereich in Flammen stand.

Zum Glück befanden sich keine Schüler an Bord und der Fahrer hatte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Er wurde dem Rettungsdienst zugeführt und sicherheitshalber untersucht, blieb jedoch glücklicherweise ebenfalls unverletzt.

Die Berufsfeuerwehr, unterstützt von der Löscheinheit Schnee, nahmen umgehend ein C-Rohr vor und löschten die Flammen schnell. Anschließend wurde der Heckbereich des Fahrzeuges eingeschäumt um Rückzündungen zu vermeiden.

Nach 20 Minuten konnte von den Einsatzkräften "Feuer aus, Nachlöscharbeiten" gemeldet werden.

Die Ardeystraße musste für die Dauer des Einsatzes im betroffenen Bereich voll gesperrt werden. Das Tiefbauamt streute den Bereich anschließend ab. (UGehrke)

