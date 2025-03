Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kein Versicherungsschutz und ein gefälschter Führerschein

Schifferstadt (ots)

Am vergangenen Sonntag führten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt mehrere Verkehrskontrollen durch. Im Focus standen hier Kontrollen von E-Scootern und Mofas, da an diesen ab dem 1. März eines jeden Jahres neue Versicherungskennzeichen angebracht werden müssen. Gegen Mittag wurde ein 31-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Speyer in der Speyerer Straße festgestellt, an dessen Fahrzeug überhaupt kein Versicherungskennzeichen angebracht war und der Roller somit auch nicht versichert war. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Ebenfalls in die Kontrolle kam am Sonntagmittag ein 63-jähriger Rollerfahrer aus Mutterstadt. Im Rahmen der Kontrolle händigte der Mann den Beamten einen kroatischen Führerschein aus, der sich im Nachhinein als Totalfälschung herausstelle. Dieser wurde vor Ort sichergestellt. Den 63-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell