POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht - Fahrradfahrer gesucht

Lambsheim (ots)

Am Sonntag, den 09.03.2025, kam es gegen 11:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Flucht in der dortigen Fußgönheimer Straße. Augenscheinlich habe ein PKW versucht in der Fußgönheimer Straße an einem geparkten PKW vorbeizufahren. Aufgrund entgegenkommender Fahrräder sei der Durchfahrtsbereich etwas eng gewesen und der PKW kollidierte mit dem geparkten PKW. Im Anschluss entfernte sich das unfallverursachende Fahrzeug ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei ist auf der Suche nach den entgegenkommenden Fahrradfahrern, welche den Unfall höchstwahrscheinlich bemerkt haben könnten.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de entgegen.

