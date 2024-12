POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 06.12.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Brandgeruch in Grundschule ++ Versuchter Handtaschenraub - Zeugen gesucht ++ Verkehrsdelikte - Zeugen gesucht ++

Rhauderfehn - Brandgeruch in Grundschule

Rhauderfehn - Starker Brandgeruch in einer Grundschule am "Rajen" sorgte für einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Gegen 08.55 Uhr ging der Notruf über den Brandgeruch bei der Polizei ein. Beim Eintreffen der Polizei hatten Lehrkräfte der Schule das Gebäude bereits mit ersten Einsatzkräften der Feuerwehr vorsorglich evakuiert. Die Schülerinnen und Schüler konnten in der benachbarten Turnhalle betreut werden. In einem Technikraum kam es ersten Erkenntnissen zufolge zu einem technischen Defekt, der für einen Schaden an der Elektrik des Gebäudes ursächlich war. Offenes Feuer entstand nicht. Bis auf Weiteres ist die Stromversorgung der Schule eingestellt, um die genaue Ursache zu klären und etwaige Reparaturen an der Elektrik zu ermöglichen. Neben Feuerwehr und Polizei war auch der Energieversorger vor Ort. Verletzt wurde niemand.

Leer - Versuchter Handtaschenraub - Zeugen gesucht

Leer - Ein bislang unbekannter Mann versuchte am Mittwochabend gegen 23.15 Uhr einer 20-jährigen Frau die Handtasche in der Brunnenstraße zu entreißen. Der Unbekannte riss mehrfach am Riemen der Tasche, wogegen sich die junge Frau vehement zur Wehr setzte. Der Täter flüchtete unerkannt, nachdem er von seinem Vorhaben abgelassen hatte. Durch die Tat wurde die 20-Jährige leicht verletzt. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 20 Jahre alt, 170-175cm groß, schlanke Statur und blondes Haar. Bekleidet war er mit einer grauen Jacke mit Kapuze. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Ostrhauderfehn - Verkehrsdelikte - Zeugen gesucht!

Ostrhauderfehn - Am Dienstagmorgen kam es in der Straße Idafehn-Mitte zu einem Vorfahrtsverstoß, bei dem ein 62-jähriger Mann mit seinem VW Passat von einem 39-jährigen Fahrer eines Mercedes übersehen wurde, der von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr einfahren wollte. Der 62-Jährige konnte einen Unfall gerade noch verhindern, soll aber unvermittelt von dem 39-Jährigen verbal angegangen worden sein. Im weiteren Verlauf soll der Jüngere dem Älteren durch ein geöffnetes Fenster in das Gesicht gespuckt haben, woraufhin der 62-Jährige dem 39-Jährigen mit dem Auto bis in die Rudolf-Kinau-Straße gefolgt sein soll. Dort soll der Mercedes-Fahrer sein Fahrzeug gewendet und stark beschleunigt haben. Mit überhöhter Geschwindigkeit soll er auf den Passat zugefahren und letztlich frontal in Höhe einer Fahrbahnverengung mit dem Passat kollidiert sein. Die Polizei hat in diesem Zusammenhang die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

