POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden und unerlaubten Entfernen vom Unfallort 09.03.2025, 14:26 Uhr

Dudenhofen (ots)

Am Sonntagnachmittag ereignete sich in der Speyerer Straße in Dudenhofen ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Ein 73-jähriger Mann aus Schifferstadt missachtete an der Kreuzung Boligweg / Speyerer Straße die Vorfahrt eines 42-jährigen Motorradfahrers aus Meckenheim. Dadurch kam es zur Kollision und zum Sturz des Motorrades. Durch den Sturz wurde der Motorradfahrer und seine 39-jährige Sozia leicht verletzt. Der PKW-Fahrer hielt vor Ort nicht an, sondern entfernte sich mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle. Ein weiterer Motorradfahrer war Verkehrsunfallzeuge. Dieser verfolgte den flüchtigen Fahrzeugführer bis er von der Polizei festgestellt werden konnte. Gegen den verantwortlichen PKW-Führer wurden Strafverfahren eingeleitet, sein Führerschein wurde sichergestellt.

