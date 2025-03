Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fundunterschlagung in Dangast

Varel (ots)

Am 20. März 2025 kam es in der Zeit zwischen 16:00 und 18:00 Uhr in Dangast zu einer Fundunterschlagung von Bargeld. Der Geschädigte vergas seine Geldbörse auf dem Dach seines Pkw und fuhr anschließend vom Parkplatz am Dangast Quellbad in Richtung Varel. In der Geldbörse befand sich zu diesem Zeitpunkt ein dreistelliger Bargeldbetrag.

Gegen 18:00 Uhr wurde die Geldbörse durch eine Finderin in der Straße Zum Jadebusen aufgefunden und wenig später beim Polizeikommissariat Varel abgegeben. Zu diesem Zeitpunkt befand sich kein Bargeld mehr in der Geldbörse.

Die Polizei bittet Zeugen, welche im benannten Zeitraum im Bereich der Edo-Wiemken-Straße und der Straße Zum Jadebusen Personen beobachtet haben, die möglicherweise etwas aufgehoben oder weggeworfen haben, sich unter der Telefonnummer 04451 923-0 zu melden.

