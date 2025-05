Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfallflucht nach unachtsamem Spurwechsel - Zeugen gesucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstagmorgen gegen 9.45 Uhr in der Wilhelmstraße sucht die Polizei Ravensburg Zeugen. Ein unbekannter Autofahrer war auf der linken Spur in Richtung Schussenstraße unterwegs und wechselte auf die rechte Fahrspur. Dabei übersah er offenbar den Hyundai einer dort neben ihm fahrenden 22-Jährigen. Nach der Kollision, bei der Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand, setzte der Unfallverursacher die Fahrt in Richtung Gartenstraße fort. Bei dem Wagen soll es sich um ein blaues Baustellenfahrzeug mit Laderampe, ähnlich eines VW Crafter Pritschenwagen, gehandelt haben. Auf dem Fahrzeug, das eine Ravensburger Zulassung hatte, war ein weißer Firmenschriftzug aufgebracht. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Wagen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Jugendliche von Unbekanntem angegangen - Zeugen gesucht

Nachdem eine Jugendliche gegenüber der Polizei angibt, am frühen Sonntagabend im Bereich der Schussen von einem Unbekannten attackiert worden zu sein, ermittelt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen. Angaben der jungen Frau zufolge sei diese im Bereich der Wasserhüterinnen (Höhe Petersweg) gelaufen, als sie von einem Entgegenkommenden ins Gebüsch gezogen worden sein soll. Dort habe er versucht, sie zu sexuellen Handlungen zu nötigen. Die Jugendliche konnte flüchten und wurde dabei offenbar von ihrem Gegenüber bis zum Bahnhof verfolgt. Erst am späten Abend informierte sie die Polizei über den Vorfall. Sie beschreibt den Mann als 17-18 Jahre alt und größer als 175 cm. Er hatte dunklere Haut, schwarze kurze Haare und einen Kinnbart. Bekleidet war er mit einem braunen Kapuzenpulli. Die Kriminalpolizei bittet nun Personen, die insbesondere zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr im Bereich der Schussen und auf dem Weg zum Bahnhof auf das Geschehen aufmerksam wurden oder sonst sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Baienfurt

Betrunkene Autofahrerin verursacht Unfall

Strafrechtliche Konsequenzen kommen auf eine 56 Jahre alte Frau zu, die am Sonntagvormittag auf der L 314 alkoholisiert einen Unfall verursacht hat. Die Skoda-Lenkerin fuhr in Richtung Baienfurt und musste im Verkehr wegen einer roten Ampel anhalten. Als diese auf Grün schaltete, fuhr die 56-Jährige an und auf das Heck des Audis einer vor ihr stehenden 67-Jährigen auf. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme fiel rasch die Alkoholisierung der Unfallverursacherin auf. Nachdem eine Atemalkoholmessung knapp 2,7 Promille anzeigte, musste die 56-Jährige in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Den Führerschein der Frau und den Schlüssel ihres Autos stellten die Beamten sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung ein. Beim Unfall entstand rund 2.000 Euro Sachschaden.

Waldburg

Heckenbrand

Zu einem Heckenbrand rückten Feuerwehr und Polizei am Sonntag in die Straße "Am Langholz" in Hannober aus. Ein 54-Jähriger hatte in einer Feuerschale Feuer entfacht, um zu grillen. In Abwesenheit des Mannes entzündete Funkenflug bei starkem Wind eine wenige Meter entfernt stehende Thuja-Hecke, die in der Folge rasch auf einer Länge von rund 15 Metern abbrannte. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro. Der Polizeiposten Vogt hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung übernommen.

Leutkirch

E-Scooter-Fahrerin verletzt sich bei Unfall

Schwere Verletzungen hat sich eine 57 Jahre alte E-Scooter-Fahrerin zugezogen, als sie am Sonntag gegen 19.45 Uhr in Grund mit einem Pkw zusammengestoßen ist. Eine 21 Jahre alte Seat-Lenkerin fuhr aus einem Grundstück heraus und übersah dabei die auf dem Fußgängerweg fahrende Frau. Die 57-Jährige prallte gegen den Wagen und stürzte über die Motorhaube auf den Asphalt. Ein Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Größerer Sachschaden entstand an den Fahrzeugen nicht.

Leutkirch

Lastwagen kommt im Graben zum Stehen - Fahrer betrunken

Mit einer Strafanzeige muss ein 54 Jahre alter Lastwagenfahrer rechnen, für den die Fahrt am frühen Sonntagmorgen abrupt im Straßengraben endete. Ein Zeuge hatte die Polizei über einen zwischen Wuchzenhofen und Ellmeney neben der Fahrbahn stehenden Lkw informiert. Die Beamten trafen den sichtlich betrunkenen 54-Jährigen hinterm Steuer des verunfallten Lasters an. Eine Atemalkoholmessung ergab rund 1,6 Promille, weshalb der Mann in einer Klinik eine Blutprobe abgeben musste. Wegen der alkoholisierten Fahrt, die im Unfall endete, muss sich der aus dem Ausland kommende 54-Jährige nun strafrechtlich verantworten. Darüber hinaus musste der Mann die Fahrzeugschlüssel abgeben und einen vierstelligen Euro-Betrag als Sicherheitsleistung hinterlegen. Zur Bergung des im Graben stehenden Lastwagens kam es bis in den Nachmittag auf der Landesstraße mehrmals zu Sperrungen.

Isny

Tätliche Auseinandersetzung

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf die Beteiligten mit Gartenstühlen aufeinander losgegangen sein sollen, ist es am Sonntagabend in der Bahnhofstraße gekommen. Kurz vor 21 Uhr gerieten die beiden 45 und 44 Jahre alten Kontrahenten, zwischen denen ein verwandtschaftliches Verhältnis besteht, auf offener Straße aneinander und lieferten sich im weiteren Verlauf offenbar eine handfeste Schlägerei. Ob dabei auch, wie der Polizei zunächst gemeldet, ein Messer im Spiel war, müssen die kriminalpolizeilichen Ermittlungen ebenso klären wie die Frage nach dem Hintergrund des Streits. Beide Beteiligten wurden bei dem Disput nach derzeitigem Stand nur leicht verletzt.

