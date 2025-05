Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Gemeinsame Kontrollen in der Ravensburger Innenstadt

Der Zoll und Beamte des Polizeipräsidiums Einsatz haben die Ravensburger Polizei am Montagnachmittag bei Kontrollen in der Innenstadt unterstützt. Im Rahmen der Konzeption "Sichere Altstadt" waren die Einsatzkräfte im gut besuchten Stadtgebiet verstärkt präsent. Insgesamt nahmen sie zwischen 13 und 20 Uhr etwa 400 Personen und 80 Fahrzeuge genauer unter die Lupe.

Besonderes Augenmerk wurde dabei auch auf den Jugendschutz gerichtet. Die Beamten kontrollierten insgesamt 38 Jugendliche und stellten dabei neben Vapes und Tabakwaren auch eine geringe Menge Marihuana sicher.

Drei kontrollierte Autofahrer mussten ihre Wagen stehen lassen, da sie unter der Wirkung von Rauschgift standen. Auf sie kommt nun ein empfindliches Bußgeld und ein Fahrverbot zu. Zudem müssen mehrere Autofahrer mit Bußgeldern wegen Gurtverstößen und nicht mitgeführtem Verbandskasten und Warndreieck rechnen. Außerdem stellte die Polizei einen E-Scooter sicher, der vermeintlich gestohlen war. Der Versicherungsschutz an einem kontrollierten Auto war nicht mehr vorhanden, sodass dessen Besitzer jetzt ebenfalls mit einer Anzeige rechnen muss. Weitere Anzeigen erfolgten wegen Verstößen gegen das KCannG und das Aufenthaltsgesetz.

Der Konzeptionseinsatz, den das Polizeirevier Ravensburg schon seit einigen Jahren führt und der regelmäßige Kontrollen beinhaltet, hat sich bisweilen bewährt. "Gemeinsam erhöhen wir damit die Präsenz der Sicherheitsbehörden in der Innenstadt und tragen dazu bei, dass sich die Menschen in Ravensburg weiterhin sicher fühlen können.", so der Leiter des Polizeireviers Ravensburg, Michael Weber.

Ravensburg

Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Ein verletzter Radfahrer und Sachschaden von rund 5.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, zu dem es am Montagmorgen kurz vor 8 Uhr in der Wangener Straße gekommen ist. Auf Höhe der Bushaltestelle "Knollengraben" wollte ein Radfahrer von der Straße auf den Geh- und Radweg wechseln und bog zu diesem Zweck nach links ab. Dabei stieß er mit dem Nissan einer 76-Jährigen zusammen, die just in dem Moment den 52-Jährigen auf seinem Pedelec überholte. Durch die Kollision stürzte der Radler und erlitt leichte Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Ravensburg

Gartenmöbel gestohlen

Auf Gartenmöbel hatten es Diebe abgesehen, die zwischen Samstagabend und Montagmorgen im Kelterweg unterwegs waren. Die Täter stahlen Tische und Stühle sowie eine Hollywood-Schaukel vom Außenbereich eines umzäunten Geländes. Dazu brachen sie das Schloss des Tores auf. Der entstandene Schaden für den Besitzer beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag. Da für den Abtransport der Gartenmöbel ein Fahrzeug im Einsatz gewesen sein dürfte, könnte der Diebstahl von Zeugen bemerkt worden sein. Personen, die in besagter Zeit Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Motorradfahrer stürzt nach Überholmanöver

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montag auf der L 288 zwischen Gossetsweiler und Ravensburg erlitten. Kurz vor Geratsberg überholte der 83 Jahre alte Zweiradlenker gegen 11.30 Uhr zwei vor ihm fahrende Lastwagen und ignorierte dabei das Überholverbot. Knapp vor einer Verkehrsinsel scherte er wieder ein, geriet mit seiner Maschine dabei aber ins Schlingern. Er kam von der Straße ab und stürzte in der Grünfläche. Hierbei erlitt er schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro.

Ravensburg

Feuerwehreinsatz nach Brand

Schwer zu übersehen war die große schwarze Rauchwolke, die von einem Brand am frühen Dienstag in der Bleicherstraße herrührte. Auf dem Gelände einer dortigen Firma entzündete sich gegen 5 Uhr ein frisch gepresster Müllberg nach bisherigen Erkenntnissen von selbst. Der etwa 80 Quadratmeter große Berg musste für die Löscharbeiten auseinandergezogen werden. Die Feuerbekämpfung dauerte etwa 2 Stunden. Ein Sachschaden entstand durch das Feuer nicht. Personen wurde dabei ebenfalls nicht verletzt.

Leutkirch

Testkäufe im Stadtgebiet

Im Zeichen des Jugendschutzes waren Ordnungsamt und Polizei zwischen Donnerstag und Montag in Leutkirch, Aitrach und Aichstetten unterwegs. Die Einsatzkräfte führten an insgesamt 20 Verkaufsstellen Testkäufe durch. Dabei gelang es einer minderjährigen Käuferin in acht Geschäften, für Sie verbotenen Alkohol und Tabak zu erwerben. Das hat nun empfindliche Konsequenzen. Neben Gesprächen mit den jeweiligen Filialverantwortlichen folgen Ordnungswidrigkeitenanzeigen für die verantwortlichen Verkäufer.

Leutkirch

Auto prallt gegen Garage

Mit ihrem Wagen ist eine Autofahrerin am Montagmorgen in Heggelbach frontal gegen eine Garage geprallt. Die 19 Jahre alte Seat-Lenkerin war von Willerazhofen in Richtung K 8030 unterwegs, als sie in einer Linkskurve von der Straße abkam und gegen das Gebäude fuhr. Bei der Kollision lösten die Airbags des Fahrzeugs aus und verhinderten mutmaßlich schlimmere Verletzungen. Sie wurde leichtverletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Seat entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 14.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das Fahrzeug. Der Schaden an der Garage dürfte sich auf einen dreistelligen Betrag belaufen.

Wangen

Werkzeug gestohlen

Ein Dieb hat zwischen Sonntagabend und Montagmittag diverse Handwerksgeräte von einer Baustelle im Brunnenberg in Primisweiler gestohlen. Der Täter entwendete neben Bohrern und einer Säbelsäge auch einen mittleren vierstelligen Euro-Betrag. Das Polizeirevier Wangen, das in der Sache Ermittlungen eingeleitet hat, bittet unter Tel. 07522/984-0 um sachdienliche Hinweise.

Kißlegg

Vandalismus an Bushaltestelle

Im Laufe des vergangenen Wochenendes hat ein Unbekannter die Scheibe an einer Bushaltestelle eingeschlagen. Der Täter verursachte durch die gänzlich zerstörte Scheibe einen Schaden von rund 1.000 Euro. Der Polizeiposten Vogt ermittelt wegen Sachbeschädigung, Hinweise zur Tat werden unter Tel. 07529/97156-0 erbeten.

Bad Wurzach

Bienenkästen gestohlen

Mehrere Bienenbeuten hat ein Dieb am vergangenen Wochenende von einem Gelände zwischen Eggmannsried und Unterschwarzach gestohlen. Insgesamt vier der Kastentürme dürfte der Täter auf ein Fahrzeug verladen und abtransportiert haben. Der entstandene Schaden für den Imker beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag. Hinweise zu der Tat nimmt der Polizeiposten Bad Waldsee unter Tel. 07524/4043-0 entgegen.

Bad Waldsee

Kinder für Graffitis verantwortlich

Drei strafunmündige Kinder haben am vergangenen Wochenende diverse Wände, Brücken, Kästen und ähnliches durch Graffiti beschmiert. Das Trio verursachte dabei einen Schaden von noch nicht bekannter Höhe. Ein Zeuge beobachtete die Kinder bei ihren Taten und meldete den Vorgang der Stadt, die den Vorfall bei der Polizei anzeigte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell