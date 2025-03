POL-BS: Gemeinsam für den Harz: Über 7.950 Euro ermöglichen erste Sandbirken- und Ahorn-Pflanzungen

Braunschweig (ots) - Madamenweg, 21.02.2025, 16:50h Frau verstirbt nach Unfall auf Zebrastreifen Bereits in der letzten Februarwoche kam es in den späten Nachmittagsstunden zu einem Unfall auf dem Madamenweg. Ein 81-jähriger Braunschweiger fuhr mit seinem Ford auf dem Madamenweg in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung zur Goslarschen Straße bemerkte der Mann einen Radfahrer, der sich von links näherte. Kurz darauf kam ...

mehr