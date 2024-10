Polizei Bonn

POL-BN: Versuchter Einbruch

Polizei nahm Tatverdächtigen in Rüngsdorf fest /Aufmerksamer Zeuge rief die 110 an

Bonn-Rüngsdorf (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Bad Godesberg nahm am Dienstag (01.10.2024) einen 27-jährigen Mann in Rüngsdorf vorläufig fest. Er war gegen 23:50 Uhr einem Zeugen aufgefallen, weil er sich an den Eingangstüren zu zwei Wohnhäusern an der Basteistraße zu schaffen machte.

Der aufmerksame Zeuge informierte sofort über den Notruf 110 die Polizei. Die Einsatzleitstelle beorderte sofort mehrere Fahrzeuge zum Ort des Geschehens. Auf Grund des schnellen Anrufs sowie einer detaillierten Personenbeschreibung konnte der Verdächtige durch die Polizei in Tatortnähe angetroffen werden. Er wurde zur Feststellung seiner Identität in das Polizeipräsidium gebracht. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Abschluss der ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen konnte der Verdächtige, der einen festen Wohnsitz in Bonn hat, das Präsidium wieder verlassen. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn werden durch das Kriminalkommissariat 13 geführt.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell