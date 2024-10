Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Ermittlungen nach Verkehrsunfallflucht - Unbekannter Radfahrer zwingt Busfahrerin zur Vollbremsung - Polizei sucht Zeugen

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Montag (30.09.2024) im Bonner Zentrum wurden zwei Insassinnen eines Linienbusses verletzt. Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht.

Zur Unfallzeit gegen 13:30 Uhr befuhr ein Linienbus von der Römerstraße kommend den Bertha-von-Suttner-Platz in Fahrtrichtung Belderberg. Vor dem Bus fuhr ein bislang unbekannter Radfahrer, der nach Angaben von Zeugen an der Kreuzung plötzlich und unvermittelt bremste, auf Höhe des Rad- und Fußgängerüberweges nach links auf die Verkehrsinsel fuhr, um seine Fahrt in Richtung der Kennedybrücke fortzusetzen. Die 39-jährige Busfahrerin leitete eine Vollbremsung ein, um einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer zu verhindern. Dadurch kamen in dem Bus eine 39-jährige und eine 80-jährige Frau zu Fall und verletzen sich leicht.

Der Zweiradfahrer kann wie folgt beschrieben werden:

- Zwischen 20 und 25 Jahre alt, dunkelblondes und kurzgeschnittenes Haar, unterwegs mit einem Herrenrad

Hinweise zu dem flüchtigen Radfahrer nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

