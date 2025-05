Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Polizei nimmt Randalierer in Gewahrsam

Polizisten haben am Montag einen 36-Jährigen in Gewahrsam genommen, der im Laufe des frühen Abends mehrfach negativ in Erscheinung getreten ist. Bereits gegen 16.30 Uhr hatte er Passanten am Hafenbahnhof belästigt und gegen Schilder getreten, woraufhin die Beamten ihm einen Platzverweis erteilten. Um 19.30 Uhr musste die Polizei wiederholt tätig werden, als er Kunden eines Discounters anpöbelte. Erneut erteilten die Einsatzkräfte ihm einen Platzverweis und drohten ihm, bei weiteren Störungen, die Gewahrsamnahme an. Davon offenbar unbeeindruckt fing der alkoholisierte 36-Jährige nur knapp eine Stunde später an einer Tankstelle in der Ravensburger Straße an zu randalieren, warf in der Umgebung Müllsäcke umher und beschädigte eine Werbetafel, indem er einen Scooter auf diese warf. Bei der Gewahrsamnahme pustete er rund 2,2 Promille, er muss nun mit Anzeigen und einer Kostenrechnung für die eher unfreiwillige Übernachtung bei der Polizei rechnen.

Friedrichshafen

Alkoholisiert unterwegs

Mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss ein 62-Jähriger rechnen, den die Polizei am Montagabend auf der Bundesstraße 31 kontrolliert hat. Die Beamten waren auf das auf dem Seitenstreifen stehende Wohnmobil aufmerksam geworden und gingen zunächst von einem Pannenfahrzeug aus. Bei der näheren Überprüfung stellten sie diverse Bierdosen im Fond und eine Alkoholisierung des Mannes hinterm Steuer fest. Eine Atemalkoholmessung ergab beim 62-Jährigen, der eigenen Angaben zufolge zuvor schon ins Bankett gefahren war, rund 2,4 Promille. Neben seinem Führerschein und dem Fahrzeugschlüssel musste er in einer Klinik auch eine Blutprobe abgeben.

Friedrichshafen

Unfallflucht in Parkhaus - Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat am Montag im Parkhaus in der Metzstraße einen Unfall verursacht und danach das Weite gesucht. Mutmaßlich bei einem missglückten Parkmanöver touchierte er das Heck eines geparkten Hyundai i30N, richtete Sachschaden von mehreren hundert Euro an und kümmerte sich im Anschluss nicht um die Schadensregulierung. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise von Personen, die insbesondere zwischen 7.30 Uhr und 13 Uhr im Parkhaus Verdächtiges beobachtet haben, unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Tettnang

Kind prallt mit Fahrrad in Pkw - Zeugen gesucht

Nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 7.50 Uhr in der Kirchstraße, bei der ein Kind verletzt wurde, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Das Mädchen fuhr mit seinem Rad auf dem Gehweg in Richtung Bärenplatz, als eine Autofahrerin aus einem Hof herausfahren wollte und aus diesem Grund auf dem Gehweg stand. Das Mädchen prallte bei der abschüssigen Strecke in die Fahrertür des Autos, stürzte und verletzte sich dabei. Ein Rettungsdienst brachte das Kind zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Am Kinderrad entstand geringer Sachschaden, am Auto beläuft sich dieser auf etwa 3.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/9371-0 beim Polizeiposten Tettnang zu melden. Insbesondere erhoffen sich die Beamten Hinweise von einer Frau, die den VW Up vor dem Zusammenstoß auf dem Gehweg stehen gesehen haben dürfte.

Überlingen

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ermittlungen eingeleitet hat die Polizei Überlingen nach einer Verkehrsunfallflucht am Montagmorgen in der Aufkircher Straße. Eine ältere Frau war gegen 9.45 Uhr mit ihrer silberfarbenen Mercedes-Limousine in Richtung Innenstadt unterwegs, kam nach links von der Fahrbahn ab und streifte ein Treppenpodest. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern, setzte sie ihre Fahrt offenbar unbeeindruckt fort. Am Unfallort ließ sie dabei mehrere Fahrzeugteile zurück, die nun erste Ermittlungsansätze für die Polizei bringen. Weiter bitten die Beamten um Hinweise von Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Informationen zur Identität der grauhaarigen Frau oder deren Wagen mit Überlinger Zulassung geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

