POL-PPWP: Radfahrer übersehen

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Auf die amtlichen Kennzeichen eines Autos hatten es unbekannte Täter diese Woche in Mehlingen abgesehen. Am späten Donnerstagnachmittag fiel der Fahrzeugbesitzerin auf, dass an ihrem Opel Meriva sowohl das vordere als auch das hintere Kennzeichenschild verschwunden sind. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwochabend, 22 Uhr, und Donnerstagnachmittag, 17.50 Uhr. Der Opel stand in ...

mehr