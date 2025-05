Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auto mutwillig beschädigt -Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat am Dienstagmorgen in der Hauffstraße einen Pkw aufgebrochen und den Innenraum verwüstet. Der Täter zerbrach das Fenster und beschmierte den Innenraum großflächig mit weißem Lack. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt in dieser Sache und nimmt Hinweise etwaiger Zeugen, die insbesondere zwischen 6.45 Uhr und 7.30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Rollerfahrerin verletzt sich bei Unfall

Leichte Verletzungen hat sich eine 71 Jahre alte Motorroller-Lenkerin am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr bei einem Unfall in der Lindauer Straße zugezogen. Ein 75 Jahre alter Skoda-Fahrer wollte von der Straße "Am Klärwerk" nach links auf die Vorfahrtsstraße einfahren und übersah dabei die von links kommende Zweiradfahrerin. Die 71-Jährige erkannte die Gefahr, bremste ihre Vespa stark ab und kam dabei zu Fall. Eine medizinische Versorgung an der Unfallstelle war nicht notwendig. Am Leichtkraftrad entstand mehrere hundert Euro Sachschaden. Zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge war es nicht gekommen.

Friedrichshafen

Auto kollidiert mit Stadtbus

Nicht unerheblicher Sachschaden entstand am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Eckenerstraße. Ein 64 Jahre alter Mazda-Lenker fuhr aus dem dortigen Parkhaus aus und übersah dabei den von links kommenden Stadtbus, woraufhin es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Am Omnibus wird der Sachschaden auf rund 4.000 Euro geschätzt, am Mazda beläuft sich dieser auf etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Friedrichshafen

Nach Unfall geflüchtet - Polizei ermittelt

Nach einem Verkehrsunfall samt anschließender Flucht am Dienstagabend hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Ein Daimler-Fahrer fuhr von der Dieselstraße in die Dornierstraße ein und missachtete dabei die Vorfahrt einer VW-Lenkerin. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem mehrere tausend Euro Sachschaden entstand. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher zügig weiter und soll dabei innerorts noch ein weiteres Auto überholt haben. Ein Zeuge konnte der Polizei das Kennzeichen des Wagens des Unfallverursachers nennen. Die Ermittlungen zur Identität des Verantwortlichen, der mit einer Strafanzeige rechnen muss, dauern aktuell noch an.

Friedrichshafen

Akkus aus E-Bikes gestohlen

Auf die Akkus von E-Bikes hatte es ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag abgesehen. Er entnahm die Fahrrad-Akkus aus den beiden in der Kleinebergstraße vor einer Bar abgestellten Pedelecs und flüchtete. Mögliche Zeugen, die zwischen 22 Uhr und 8 Uhr auf die Tat aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Stetten am Bodensee

Unfall fordert Sachschaden

Rund 25.000 Euro Sachschaden entstand am Dienstag gegen 11 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 33. Ein 42 Jahre alter Ford-Lenker war in Richtung Ittendorf unterwegs und wollte, trotz eingeschränkter Sicht durch einen vorausfahrenden Lkw, in einen Feldweg abbiegen. Dabei übersah er eine entgegenkommende 33 Jahre alte VW-Fahrerin. Diese konnte einen wuchtigen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte mit der rechten Fahrzeugfront in das rechte Fahrzeugheck des Ford. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Salem

Seniorin kommt von Fahrbahn ab und muss mit Anzeige rechnen

Ihren Führerschein abgeben und mit strafrechtlichen Folgen rechnen muss eine 77-Jährige, die am Dienstagabend auf der L 204 bei Mennwangen einen Verkehrsunfall verursacht hat. Die Seniorin war mit ihrem Wagen in Richtung Salem unterwegs, fuhr auf eine Verkehrsinsel auf und beschädigte ein Verkehrsschild. Nach kurzer Weiterfahrt hielt sie ihren Wagen an und wurde von Passanten an der Weiterfahrt gehindert. Gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten machte sie einen verwirrten Eindruck, ein Vortest reagierte positiv auf diverse starke Medikamente. Die 77-Jährige musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben und durfte aufgrund ihres offensichtlich verkehrsuntüchtigen Zustandes nicht mehr weiterfahren. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung gegen die Autofahrerin ein.

Salem

Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Nach einem gefährlichen Überholmanöver am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr auf der L 205 zwischen Ahäusle und Rickenbach ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Der Fahrer eines dunklen VW Golf war in Richtung Rickenbach unterwegs und setzte trotz Gegenverkehrs zum Überholen an. Sowohl die Überholte als auch ein Entgegenkommender mussten stark abbremsen, um einen Unfall zu verhindern. Nach dem riskanten Manöver setzte der Golf-Fahrer seine Fahrt fort und dürfte anhand des bei den Ermittlern bekannten Kennzeichens rasch zu ermitteln sein. Ihm droht eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. Zeugen des Vorfalls, insbesondere auch der Fahrer des im Gegenverkehr fahrenden dunklen Pkw, werden gebeten, sich unter Tel. 07553/8269-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell