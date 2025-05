Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Scooter-Fahrer von Auto erfasst

Glücklicherweise eher glimpflich davongekommen ist ein Schüler, als er am Mittwochmorgen in der Zeppelinstraße von einem Auto erfasst wurde. Der Jugendliche war mit einem E-Scooter auf dem Radweg entlang der Zeppelinstraße unterwegs und fuhr dort verbotenerweise in die falsche Richtung. Eine 36 Jahre alte Autofahrerin wollte von der Schnetzenhauser Straße nach rechts in die Zeppelinstraße einbiegen. Dabei übersah sie den unerlaubt von rechts nahenden Jugendlichen, stieß mit diesem zusammen und überfuhr den Scooter in der Folge. Ein Rettungsdienst brachte den leicht verletzten Schüler zur Behandlung in eine Klinik. Am Scooter entstand mehrere hundert Euro, am Auto rund 2.000 Euro Sachschaden.

Uhldingen-Mühlhofen

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht zwischen Dienstagabend, 19 Uhr, und Mittwochmorgen, 9 Uhr, auf dem Parkplatz eines Hotels in der Grasbeurer Straße ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Ein Unbekannter stieß mutmaßlich beim Ausparken gegen einen abgestellten VW Transporter und verursachte an diesem rund 5.000 Euro Sachschaden. Im Anschluss fuhr der Verantwortliche davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Polizeiposten Meersburg nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07532/4344-3 entgegen.

Überlingen

Auto zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Mit einem spitzen Gegenstand hat ein Unbekannter am Mittwochnachmittag einen Pkw offenbar mutwillig beschädigt. Der Fahrzeugbesitzer hatte den Wagen gegen 16.45 Uhr nur wenige Minuten vor einer Bank in der Owinger Straße abgestellt und musste beim Zurückkehren die Lackkratzer an beiden Fahrzeugseiten feststellen. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07551/804-0 um sachdienliche Hinweise.

Uhldingen-Mühlhofen

Wiederholt ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Offenbar unbelehrbar ist ein 53-Jähriger, den Polizisten am Mittwochabend im Bereich Mühlhofen gestoppt haben. Die Beamten stellten bei der Kontrolle des Motorroller-Fahrers fest, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins ist und brachten in Erfahrung, dass ihm die Fahrerlaubnis aufgrund einer zurückliegenden Trunkenheitsfahrt entzogen worden war. Bereits Ende vergangenen Jahres war er wegen einer unerlaubten Autofahrt angezeigt worden. Auf ihn wartet nun erneut eine Strafanzeige. Weiterfahren durfte der 53-Jährige nicht.

Uhldingen-Mühlhofen

Autoscheibe zerstört

Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen die Heckscheibe eines in der Kirchstraße geparkten Autos zerstört. Gestohlen wurde aus dem Wagen offenbar nichts. Hinweise zur Tat nimmt der Polizeiposten Meersburg unter Tel. 07532/4344-3 entgegen.

