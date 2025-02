Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Einfamilienhaus eingestürzt - 73-Jähriger derzeit eingeklemmt

Am frühen Montagmorgen stürzte aus bislang noch ungeklärter Ursache ein Wohnhaus in Stutensee in sich zusammen. Ein Mann befindet sich derzeit noch innerhalb des Gebäudes.

Nach derzeitigem Kenntnisstand meldeten Anwohner gegen 05:50 Uhr einen lauten Knall und stellten ein eingestürztes Wohnhaus in der Stutenseeer Henhöferstraße fest. Was die Explosion auslöste, kann derzeit noch nicht verifiziert werden. Der mutmaßliche Bewohner des Hauses befand sich zu diesem Zeitpunkt in seinem Haus und kann das weiterhin akut einsturzgefährdete Objekt derzeit nicht selbstständig verlassen. Die Einsatzkräfte vor Ort stehen mit ihm in Kontakt. Ob der 73-Jährige aufgrund des Einsturzes Verletzungen davontrug, kann derzeit noch nicht verifiziert werden.

Die Polizei, das THW, die Feuerwehr und der Rettungsdienst sind derzeit mit einer hohen Kräfteanzahl vor Ort. Die Einsatzmaßnahmen dauern weiter an und können derzeit zeitlich noch nicht eingegrenzt werden.

Eine Pressesammelstelle wurde in der Kreuzung Kirchstraße/Emil-Nagel-Weg eingerichtet. Parkmöglichkeiten bestehen auf den Parkplätzen der angrenzenden Spechahalle.

