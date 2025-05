Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Hecke abgebrannt

Beim Abflammen von Unkraut ist am Mittwochabend gegen 21 Uhr eine Thujahecke in der Beethovenstraße in Brand geraten und niedergebrannt. Obwohl seitens des Verantwortlichen schon vorsichtshalber Wassereimer für ein etwaiges Übergreifen parat gestellt worden waren, gelang es nicht, damit den Entstehungsbrand rechtzeitig einzudämmen. Das Feuer, das sich im trockenen Gehölz schnell ausbreitete, wurde zunächst mittels Gartenschläuchen der Nachbarschaft unter Kontrolle gehalten und nach Eintreffen der alarmierten Feuerwehr von dieser abgelöscht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro, verletzt wurde niemand.

Krauchenwies

Mororroller mit Fußgängerin kollidiert - zwei Leichtverletzte

Zwei Leichtverletzte forderte ein Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 7.15 Uhr auf einem Feldweg im Bereich des Talwegs. Die 17-jährige Lenkerin eines Motorrollers verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte daraufhin mit einer 53-jährigen Fußgängerin. Beide Beteiligten wurden dadurch leicht verletzt und vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Roller entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Illmensee

Nach Sturz mit Roller leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat sich der 16-jährige Lenker eines Motorrollers bei einem Sturz am Mittwochabend in der Gewerbestraße zugezogen. Beim Linksabbiegen kam der Jugendliche aufgrund von Kies nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte auf einem angrenzenden Schotterplatz gegen einen Stein. Hierdurch wurde der 16-Jährge nach vorne abgeworfen und kam im Grünstreifen zum Liegen. Er wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Roller wurde entsprechend beschädigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell