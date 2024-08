Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Verkehrsunfall auf der B104 in Zarrenthin (LK VG) - eine Person verletzt

Pasewalk (ots)

Heute Morgen (08.08.2024), gegen 05:50 Uhr, kam es auf der B104 in Zarrenthin zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen wollte eine 52-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines Pkw VW Passat, die aus Krugsdorf kam, von der Dorfstraße auf die B104 in Richtung Pasewalk abbiegen. Dabei übersah sie einen aus Richtung Löcknitz kommenden Pkw VW Polo, an dessen Steuer ein 64-Jähriger deutscher Fahrer saß. In Folge der Missachtung der Vorfahrt durch die Passatfahrerin und der mutmaßlich überhöhten Geschwindigkeit des VW Polo, kam es im Einmündungsbereich B104/Dorfstraße zur Kollision beider Fahrzeuge.

Bei dem Zusammenstoß erlitt die Fahrerin des VW Passat leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Pasewalk gebracht. Bei dem Unfall entstand zudem ein Sachschaden von ca. 38.000 Euro, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen werden.

Die B104 blieb während der Unfallaufnahme durch die Polizei und bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge für ca. 3 h voll gesperrt. Zudem kam zur Ermittlung des Unfallhergangs ein Sachverständiger der DEKRA zum Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell