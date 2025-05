Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 15.05.25

Sigmaringen (Landkreis Sigmaringen) (ots)

Tatverdächtiger nach Brandlegungen an Mülleimern in Haft

Nach einer Serie von Brandlegungen an Mülltonnen am Dienstagabend im Stadtgebiet von Sigmaringen (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6033975) kann das Polizeirevier Sigmaringen einen schnellen Fahndungserfolg verzeichnen. Im Rahmen der Ermittlungen am gestrigen Tag konnte bei der Auswertung von Videoaufzeichnungen ein 29-jähriger Tatverdächtiger bei einer der Tatbegehungen erkannt und später von Polizeibeamten identifiziert werden. Er wurde noch am Mittwoch an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen. Im Zuge der sich anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Ermittler weitere Beweismittel sicher. Zudem deuten Anhaltspunkte darauf hin, dass der Mann auch für die Mülltonnenbrände am Montagabend in Pfullendorf verantwortlich sein könnte (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6033066). Hierzu sind die Ermittlungen aber noch nicht abgeschlossen. Da die in Brand gesetzten Mülltonnen teilweise unmittelbar an Hauswänden standen, wurde der Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen unter anderem wegen des Vorwurfs der mehrfachen versuchten schweren Brandstiftung am Donnerstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete. Seither befindet sich der 29-Jährige Deutsche in einer Justizvollzugsanstalt.

