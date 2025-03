Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 29.03.2025

Verden / Osterholz (ots)

Bereich PI Verden

Straßenverkehrsgefährdung

Dörverden. Am frühen Freitagmittag, um 14:10 Uhr, befuhr der 52-Jährige mit seinem Pkw die Ahneberger Straße (K 14) in 27313 Dörverden in Fahrtrichtung Westen. Dabei geriet er, laut hinterherfahrenden Zeugen, mehrmals auf die Gegenfahrbahn. Entgegenkommende Fahrzeuge konnten einen Zusammenstoß nur durch starkes abbremsen und ausweichen verhindern. Die Zeugen versuchten den 52-Jährigen an dessen Weiterfahrt zu stoppen, was jedoch nicht gelang. Durch die hinzugerufene Polizei konnte bei dem 52-Jährigen eine mögliche Beeinflussung durch Medikamente, welche die Verkehrstüchtigkeit beeinträchtigen könnten, festgestellt werden. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Der Führerschein wurde durch die Polizei sichergestellt und der 52-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Verden unter der Telefonnummer 04231/8060 zu melden.

Alkoholisiert am Steuer

Kirchlinteln. In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierten Beamte der Polizei Verden einen Citroen C3. Bei dem 29-Jährigen Fahrzeugführer stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 1,72 Promille. Gegen den 29-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Im Rahmen des Strafverfahrens wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Bereich PK Achim

Ohne Fahrerlaubnis am Steuer

Achim. Am Freitagmorgen, dem 28.03.2025, kontrollierten Beamte der Polizei Achim einen 16-jährigen Kradfahrer, der mit überhöhter Geschwindigkeit die Verdener Straße befuhr. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 16-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wird nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Pkw übersieht Radfahrer

Achim. Am Freitag, dem 28.03.2025, befuhr ein 81-Jähriger mit seinem Porsche Macan den Kreisverkehr in Achim in der Straße "Am Schmiedeberg". Als er den Kreisverkehr wieder verlassen wollte, übersah er den 15-jährigen Fahrradfahrer, der dort den Fußgänger- und Radfahrerüberweg befuhr. Am Porsche entstand leichter Sachschaden. Der Fahrradfahrer verletzte sich dabei leicht.

Bereich ESD-BAB Langwedel

- keine presserelevanten Ereignisse -

Bereich PK Osterholz

- keine presserelevanten Ereignisse -

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell