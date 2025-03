Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizei Verden

Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Zusammenstoß zwischen Pkw und E-Scooter

Achim. Am Donnerstagmorgen kam es im Einmündungsbereich Bergstraße/Allensteiner Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter und einem Pkw. Zwei Schülerinnen befuhren verbotswidrig auf einem E-Scooter den Gehweg der Bergstraße in Richtung Feldstraße und wollten in die Allensteiner Straße einbiegen. Hierbei gerieten sie zu weit auf die Fahrbahn und stießen mit dem VW einer 45-jährigen Frau zusammen, die sich gerade auf der Allensteiner Straße befand und nach rechts in die Bergstraße abbiegen wollte. Durch den Aufprall wurde eine Schülerin leicht verletzt.

Zusammenstoß zwischen Bürgerbus und Pkw

Achim. Am Donnerstag, gegen 16.00 Uhr, kam es auf der Obernstraße/ Ecke Uesener Mühlenweg zu einem Zusammenstoß zwischen einem Bürgerbus und einem Pkw. Der 64-jährige Bürgerbus-Fahrer wollte von dem Uesener Mühlenweg nach links auf die Obernstraße abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 34-jährigen Audi-Fahrers, der von der Obernstraße nach links in den Uesener Mühlenweg einbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß wurden zwei Fahrgäste des Bürgerbusses verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 17.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Keine presserelevanten Ereignisse.

