POL-VER: +Vollbrand einer Hütte im Wald+

LANDKREIS VERDEN

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Vollbrand einer Hütte im Wald+ Grasberg. In einem Waldstück an der Huxfelder Straße geriet am Mittwochabend, gegen 17.45 Uhr, aus bislang ungeklärter Ursache eine leerstehende Hütte in Vollbrand. Ein Anwohner hatte eine starke Rauchentwicklung aus dem Waldstück wahrgenommen und anschließend die brennende Hütte gefunden. Durch die alarmierte Feuerwehr wurde der Brand abgelöscht. Ein Stromanschluss für die Hütte wurde vom Versorger vom Netz getrennt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu der Brandentstehung oder verdächtigen Personen der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

