Leutkirch / A 96

Drogentest schlägt bei Autofahrer auf Kokain an

Auf Kokain hat der Drogentest bei einem 29-jährigen Autofahrer angeschlagen, der am Donnerstagmittag von Beamten der Verkehrspolizei Kißlegg auf der A 96 an der Anschlussstelle Leutkirch-Süd aus dem Verkehr gezogen wurde. Da der Fahrer Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln zeigte, überprüften die Beamten die Fahrtüchtigkeit des 29-Jährigen und ordneten nach dem positiven Drogenvortest die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus an. Seine Fahrt durfte der Mann selbstverständlich nicht fortsetzen. Er wird nun bei der Bußgeldstelle und der Führerscheinstelle angezeigt.

Leutkirch im Allgäu

Technischer Defekt löst Brand aus

Wohl ein technischer Defekt an einem Massagesessel hat am Donnerstagvormittag in einer Wohnung in der Kugelstraße einen Brand ausgelöst. Gegen 11 Uhr rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu der Wohnung aus, in der sich durch den Brand bereits dichter Rauch gebildet hatte. Die örtlichen Wehrleute konnten das Feuer rasch löschen, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Alle Bewohner konnten das Wohnhaus rechtzeitig verlassen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht abschließend beziffert werden, dürfte jedoch mehrere tausend Euro betragen. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.

Ravensburg

Polizisten stellen gefährliche Gegenstände bei Berauschtem sicher und werden beleidigt

Einen Sportbogen, ein Klappmesser und zwei Stapel Rasierklingen haben Beamte des Polizeireviers Ravensburg am Donnerstagabend im Bereich des Busbahnhofs bei einem 45-Jährigen sichergestellt. Die Beamten hatten den Bereich bestreift und waren dabei auf den offensichtlich berauschten Mann und seinen Begleiter aufmerksam geworden. Die anschließende Personenkontrolle brachte die Gegenstände zum Vorschein, die aufgrund des Zustands der Betroffenen in Verwahrung genommen wurden. Seinen Unmut über die polizeilichen Maßnahmen tat der 45-Jährige mit einer Beleidigung gegenüber den Beamten kund, weshalb ihn nun eine Strafanzeige erwartet.

Isny im Allgäu

Verkehrskontrolle

In eine allgemeine Verkehrskontrolle ist in der Nacht auf Freitag ein 24-Jähriger geraten, den nun eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige sowie einen Bericht an die Führerscheinstelle erwarten. Beamte des Polizeireviers Wangen im Allgäu hatten den Autofahrer gestoppt und mit ihm zur Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit einen Drogenvortest durchgeführt. Nachdem der Test auf Cannabis und Amphetamin anschlug, musste der 24-Jährige seinen Wagen stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Auf den Autofahrer kommen nun mehrere hundert Euro Bußgeld und zumindest ein mehrmonatiges Fahrverbot zu.

Kißlegg

Motorradfahrerin kommt von Fahrbahn ab

In einer abschüssigen Rechtskurve auf der Kreisstraße zwischen Neumühle und Dettishofen ist am Donnerstag kurz vor 14 Uhr eine 21 Jahre alte Motorradfahrerin von der Fahrbahn abgekommen. Die Zweiradfahrerin prallte gegen einen Strommast, geriet einen Abhang hinab und zog sich beim Sturz Verletzungen an den Armen zu. Ein Rettungsdienst brachte die Verunfallte zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An der Honda entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Isny im Allgäu

Autofahrerin gerät auf Gegenfahrbahn - zwei Leichtverletzte

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Donnerstagabend eine 26 Jahre alte Polo-Fahrerin auf der Kreisstraße zwischen Großholzleute und Rohrdorf auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem VW Up einer 72-Jährigen kollidiert. Durch den wuchtigen Zusammenprall wurden beide Pkw stark beschädigt, die Unfallverursacherin musste von der Feuerwehr aus ihrem Wagen befreit werden. Nach bisherigen Erkenntnissen zogen sich beide Unfallbeteiligten zum Glück nur leichtere Verletzungen zu. Sie wurden von einem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Um die beiden Pkw kümmerte sich ein Abschleppdienst. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Kreisstraße ab 18.30 Uhr für rund anderthalb Stunden für den übrigen Verkehr gesperrt. Zur Erstversorgung war im Zusammenhang mit dem Unfall auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Bad Waldsee

Unfallflucht

Türkisfarbene Lackspuren und Sachschaden von rund 2.000 Euro sind bei einer Unfallflucht am Donnerstag zurückgeblieben, wegen der nun der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt. Ein Unbekannter war zwischen 9 Uhr und 19.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums im Ballenmoos gegen das Heck eines geparkten Ford geprallt und fuhr anschließend davon. Um die Regulierung des Sachschadens kümmerte sich der Unbekannte dabei nicht. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Bad Waldsee unter Tel. 07524/4043-0 entgegen.

Bad Waldsee

Unbekannte sollen in Pkw eingebrochen sein - Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Ermittlungen hat der Polizeiposten Bad Waldsee aufgenommen, nachdem der Fahrer eines BMW angibt, dass Unbekannte am Donnerstagnachmittag auf dem Aldi-Parkplatz im Ballenmoos in seinen Wagen eingebrochen sind. Demnach sollen Unbekannte zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr eine Scheibe des BMW eingeschlagen und einen zweistelligen Euro-Betrag aus der Mittelkonsole des Pkw gestohlen haben. Der Polizeiposten Bad Waldsee bittet Personen, die die Tat möglicherweise beobachtet haben oder zur genannten Zeit auf dem Parkplatz unterwegs gewesen sind, sich unter Tel. 07524/4043-0 zu melden.

