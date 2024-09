Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Neuer Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg an der Jagst vorgestellt

Aalen (ots)

Zum 01. September 2024 übernahm Polizeioberrat Thorsten Maier die Leitung der Verkehrspolizeiinspektion in Kirchberg an der Jagst. Dort folgt er auf den mittlerweile in den Ruhestand verabschiedeten Polizeidirektor Thomas Heiner.

Thorsten Maier ist 45 Jahre alt, verheiratet, Vater von drei Kindern und in Schwäbisch Hall wohnhaft. Er begann 1999 seine Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei in Böblingen und trat dort in den Polizeidienst des Landes Baden-Württemberg ein. Im Oktober 2003 folgte der Aufstieg in den gehobenen Polizeidienst mit einem Studium an der Hochschule der Polizei in Villingen-Schwenningen. Bevor Thorsten Maier im Jahr 2007 in das Innenministerium in Stuttgart wechselte, war er nach dem Studium zunächst bei verschiedenen Polizeirevieren in Stuttgart tätig. Von Oktober 2011 bis September 2013 absolvierte er den Masterstudiengang zum höheren Polizeivollzugsdienst. Im Anschluss an dieses Studium wurde Thorsten Maier die Leitung einer Einsatzabteilung bei der Bereitschaftspolizei in Göppingen übertragen. Ab November 2017 bis Oktober 2020 war er als Leiter des Führungs- und Lagezentrums, sowie stellvertretender Leiter des Führungs- und Einsatzstabes des Polizeipräsidiums Einsatz eingesetzt. Anschließend leitete Herr Maier bis dato die Geschicke des Polizeireviers in Schwäbisch Hall. Verkehrspolizeiliche Erfahrungen sammelte er bereits bei seiner Tätigkeit als Leiter des polizeilichen Kompetenzteams Motorrad des Landes Baden-Württemberg von 2014 bis 2020 und als Leiter der Arbeitsgemeinschaft Motorrad bei "Gib 8 im Verkehr" seit 2016. Darüber hinaus ist Thorsten Maier seit 2019 im Vorstand der Kreisverkehrswacht Schwäbisch Hall-Crailsheim aktiv.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell