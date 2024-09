Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - PKW aufgebrochen - Diebstahl - Grill gerät in Brand - Gestohlenes Pedelec doch nicht gestohlen - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Wegen Reh von Fahrbahn abgekommen

Am Montagmorgen um 0:45 Uhr befuhr ein 56-Jähriger mit seinem Audi die Kreisstraße 3311 (Hofwiesenstraße) in Fahrtrichtung Hüttlingen. Kurz vor der Einmündung in die Kocherstraße kreuzte ein Reh die Fahrbahn. Der Audi-Fahrer wollte ausweichen und kam infolgedessen nach links von der Fahrbahn ab. Im Grünstreifen überschlug sich letztendlich der PKW. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Der PKW musste abgeschleppt werden.

Hüttlingen: Grill gerät in Brand

Am Sonntag gegen 14:30 Uhr geriet ein Gasgrill auf dem Balkon eines Gebäudes in der Turnstraße plötzlich Brand. Kurz zuvor wurde mit dem Grill noch das Mittagessen zubereitet. Der 50-jährige Hausbesitzer konnte den Brand mit einem Feuerlöscher selber ablöschen, verletzte sich hierbei jedoch leicht. Aufgrund des schnellen Handelns des 50-Jährgen entstand nur geringer Sachschaden. Als Brandursache scheint ein technischer Defekt am Grill bzw. der Gasleitung als sehr wahrscheinlich.

Abtsgmünd: Gestürzte Radfahrer

Ein 51-jähriger und ein 15-jähriger Radfahrer fuhren am Sonntag um 11:50 Uhr den Radweg entlang der B19 zwischen Schäufele und Abtsgmünd. Vermutlich aus Unachtsamkeit berührten sich die Lenker der beiden Pedelecs, so dass beide Radler stürzten. Beide wurden dabei leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus verbracht werden.

Aalen: PKW zerkratzt

Ein Toyota, der in der Steinertgasse geparkt war, wurde von einer unbekannten Person beschädigt, indem die linke Fahrzeugseite mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt wurde. Der Vorfall ereignete sich am Samstag zwischen 8:05 Uhr und 8.15 Uhr. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 zu melden.

Aalen: Parkenden PKW beschädigt

Ein Audi A5 Cabriolet, welches am Samstag zwischen 0 Uhr und 12 Uhr in der Julius-Bausch-Straße geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Oberkochen: Schweißgerät entwendet

Aus einer Halle einer Firma in der Rudolf-Eber-Straße wurde zwischen Freitagabend, 18 Uhr und Samstagmorgen, 7 Uhr, ein Schweißgerät im Wert von etwa 6000 Euro entwendet. Zuvor wurde ein Türschloss mit einem Brennschneider entfernt. Hinwiese auf den Diebstahl oder den Verbleib des Schweißgerätes nimmt der Polizeiposten Neresheim unter der Rufnummer 07326 919001 entgegen.

Riesbürg: PKW rollt gegen Baum

Nachdem ein Renault Captur, welcher in der Straße Alte Bürg abgestellt wurde, nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesichert war, rollte dieser am Samstagmittag gegen 12:20 Uhr etwa 5 Meter rückwärts und prallte gegen einen Baum. Hierdurch entstand an dem PKW ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Unterschneidheim: PKW zerkratzt

Ein VW, der in der Hauptstraße geparkt war, wurde zwischen Freitagabend, 18 Uhr und Samstagmorgen, 9 Uhr, von einer bislang unbekannten Person zerkratzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 entgegen.

Lorch: PKW kommt von Fahrbahn ab

Am Sonntag gegen 22 Uhr befuhr ein 27-jähriger VW-Lenker die L1154 von Lorch in Richtung Alfdorf. In einer dortigen Linkskurve kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Warnschilder. Nachdem bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde bei dem Fahrer anschließend im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt.

Bartholomä: PKW aufgebrochen

An einem Skoda, der auf einem Wanderparkplatz am Volleyballfeld im Wentalweg geparkt war, wurde am Sonntag zwischen 7:40 Uhr und 9.30 Uhr die Beifahrerscheibe eingeschlagen und anschließend das Fahrzeug nach Wertsachen durchsucht. Entwendet wurde augenscheinlich nichts. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Böbingen: Unfallflucht

Ein Ford S-Max, der in der Maybachstraße geparkt war, wurde zwischen Mittwoch und Samstag von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580.

Mögglingen: Carport beschädigt

Vermutlich beim Rangieren mit einem LKW wurde am Donnerstagmorgen zwischen 5:30 Uhr und 5.45 Uhr ein Carport im Pfaffenäckerweg erheblich beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Gestohlenes Pedelec doch nicht gestohlen

Am Freitag gegen 20:30 Uhr teilte ein 41-Jähriger dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd mit, dass ihm sein Pedelec entwendet wurde. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass der Mann, erheblich alkoholisiert, nach einem Kneipenbesuch mit seinem Pedelec nach Hause gefahren ist und nicht mehr wusste, dass er dieses an der Wohnadresse lediglich im angrenzenden Grünstreifen abgelegt hat. Nachdem bei einer Atemalkoholüberprüfung eine Wert von über 3 Promille festgestellt wurde, musste der Mann mit in ein Krankienhaus, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell