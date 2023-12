Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hoppstädten-Weiersbach (ots)

Am 09.12.2023, ca. 17:30 Uhr kam es in Hoppstädten-Weiersbach im Bereich des Kreisverkehrs am Kino Movietown zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Hierbei verließ ein bisher unbekannter Verkehrsunfallbeteiligter die Unfallörtlichkeit in Fahrtrichtung Nohfelden, ohne sich zuvor um eine entsprechende Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug dürfte es sich nach ersten Ermittlungen um einen schwarzen Kleinwagen mit WND-Kennzeichen gehandelt haben.

Die Polizei Birkenfeld bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 06782/9910.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell