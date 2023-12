Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Schweich gesucht

Schweich (ots)

In der Zeit vom 08.12.2023 - 09.12.2023 ereignete sich auf dem Parkplatz in der Uhlengartenstraße 2a in Schweich ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein weißer Kleinwagen am Heck beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Die Polizeiinspektion Schweich sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum möglichen Verursacher geben können. Diese werden an folgende Telefonnummer erbeten: 06502-9157-0.

