Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Handtasche gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagabend am Donauufer eine Handtasche gestohlen. Gegen 18 Uhr saß eine 31-jährige Frau im Bereich des Freibads auf einer Sitzbank und las, als der Unbekannte im Vorbeigehen die neben ihr abgestellte Handtasche griff und losrannte. Da die Tasche offen war, fielen während der Flucht mehrere Gegenstände heraus, außerdem ließ der Täter kurzzeitig sein Mobiltelefon fallen, weswegen er letztlich die Tasche wegwarf und ohne Beute flüchtete. Auch wenn der 31-Jährigen kein Schaden entstand, ermittelt die Polizei trotzdem wegen des Diebstahls. Sie sucht Zeugen, die Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, der zwischen 14 und 20 Jahre alt und dunkel sowie mit einer schwarzen Cap bekleidet gewesen sein soll. Zur Tatzeit war er in Begleitung zweier weiterer Personen etwa in ähnlichem Alter. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07571/104-0 an das Polizeirevier Sigmaringen erbeten.

Meßkirch

E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Weil sie mit einem Elektroroller ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs war, ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau gegen eine 49-Jährige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die Frau war am Donnerstagvormittag im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Adlerplatz aufgefallen, nachdem an ihrem E-Scooter noch das blaue Versicherungskennzeichen des letzten Jahres angebracht war. Nachdem die 49-Jährige keinen aktuell gültigen Versicherungsschutz nachweisen konnte, gelangt sie nun entsprechend zur Anzeige.

Pfullendorf

Trunkenheitsfahrt

Zunächst nicht auf Anhaltezeichen reagiert hat ein 61-jähriger Pkw-Lenker, den eine Streifenwagenbesatzung am späten Donnerstagabend in Pfullendorf kontrollieren wollte. Stattdessen versuchte der Mann, an dem Streifenwagen vorbeizufahren. Erst nach kurzer Hinterherfahrt und mehrmaliger Aufforderung mittels des Außenlautsprechers hielt der 61-Jährige sein Fahrzeug schließlich an. Der Grund zeigte sich schnell: der Autofahrer stand augenscheinlich stark unter Alkoholeinfluss, ein deswegen durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 2,7 Promille. Der 61-Jährige musste daraufhin eine Blutprobe, seine Fahrzeugschlüssel und seinen Führerschein abgeben. Er gelangt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

Bad Saulgau

Alkoholisiert auf E-Scooter unterwegs

Trotz seiner Alkoholisierung ist am späten Donnerstagabend ein 28-Jähriger auf seinem E-Scooter unterwegs gewesen. Er wurde im Stadtgebiet von einer Polizeistreife kontrolliert, die entsprechende Verdachtsanzeichen erkannte. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,7 Promille, weswegen gegen den 28-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass E-Scooter als Kraftfahrzeuge und somit bei der Benutzung die gleichen Alkohoholgrenzwerte gelten wie bei Pkw.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht am Donnerstagnachmittag ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau und sucht Zeugen. Im Zeitraum zwischen 14 und 14.45 Uhr wurde in der Platzstraße ein geparkter Seat hinten links beschädigt. Trotz des angerichteten Sachschadens in Höhe von rund 2.000 Euro entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07581/482-0 erbeten.

